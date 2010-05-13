В связи со смертью младенца главный санврач велел проверить детскую смесь

В связи с регистрацией случая смерти девочки 3-месячного возраста в селе Жуковцы Лановецкого района Тернопольской области, которая, вероятно, была связана с употреблением молочной смеси «Малютка», главный государственный санитарный врач Украины Геннадий РОЖКОВ поручил проверить предприятие, где она производится.

Как сообщили УНИАН в Государственной санитарно-эпидемиологической службе Украины, в частности, дано поручение Главному государственному санитарному врачу Тернопольской области провести подробное расследование данного случая смерти ребенка; Главному государственному санитарному врачу Полтавской области - провести внеплановую проверку ОАО «Хорольский молококонсервный комбинат детских продуктов» с лабораторным исследованием образцов продукции и в случае выявления нарушения санитарного законодательства принять соответствующие административные меры.

«Я считаю необходимым провести проверку смеси «Малютка». В кратчайшие сроки мы получим результаты экспертизы и будем принимать соответствующие меры. В связи с данной ситуацией Государственная санитарно-эпидемиологическая служба Украины будет проводить внеплановую проверку всех производств детского питания, а также усилит контроль за ввозом продуктов детского питания», - отметил Г.РОЖКОВ.