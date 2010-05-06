Украина станет почетным гостем на выставке «Вина и вкусы» в бельгийском Динане, которая пройдет 7-9 мая.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в торгово-экономической миссии посольства Украины в Бельгии и Люксембурге.

Согласно сообщению, в рамках выставки Украина будет иметь центральный выставочный стенд.

На стенде Украины будет представлена продукция торговых марок «Nemiroff», «Хортица», «Оболонь», «Золотая Амфора», «Klinkov», «Чумак», Харьковского завода шампанских вин, компании «Шабо», а также Гостуризмкурорт и ряд других компаний.