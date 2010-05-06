На мировых рынках новая волна спада. Торги в Токио сегодня открылись скачком вниз. Индекс главной японской биржи Никкей сразу же опустился на 3 процента. Более умеренная негативная динамика наблюдалась накануне и на биржах Европы и США. Между тем этой ночью на мировых электронных торгах курс евро по отношению к доллару опустился ниже очередной психологически важной отметки – 1 доллар 28 центов. Это самая низкая стоимость единой европейской валюты с марта прошлого года. Падают и цены на нефть. За минувшие сутки баррель подешевел примерно на три доллара. Инвесторы по всему миру обеспокоены возможностью распространения долгового кризиса в Греции на другие страны еврозоны.

Эхо Москвы