СБУ проверила безопасность на шахтах

В Донецкой области 15% работающих горняков не умеют применить самоспасатели, сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации со ссылкой на информацию пресс-группы Управления СБУ в Донецкой области.

Согласно сообщению, с начала текущего года сотрудниками Управления СБУ выявлены многочисленные факты ненадлежащего отношения должностных лиц угледобывающих предприятий Донецкой области к обучению шахтеров правилам техники безопасности в части применения самоспасателей. Установлено, что при составлении ежемесячной отчетности по обучению горняков в дымных камерах отдельные должностные лица завышают данные о количестве обученных. А потому почти 15% шахтеров, в том числе и вновь принятые, проходят дымные камеры «только на бумаге», и, как показывает практика, не могут применить самоспасатель для спасения своей жизни при авариях.

Материалы правонарушений переданы в Государственный комитет промышленной безопасности, охраны труда и горного надзора для соответствующего реагирования.