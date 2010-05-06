Четыре замка Прикарпатья участвуют в акции «7 чудес Украины»

Четыре замка Прикарпатья являются участниками акции «7 чудес Украины: замки, крепости, дворцы».

Как сообщили УНИАН в Ивано-Франковской облгосадминистрации, это Раковецкий, Чернелицкий, Пнивский и Галицкий замки.

Основная цель проекта - своеобразная инвентаризация, описание всех замков, крепостей и дворцов Украины, анализ современного состояния сохранности этих памятников, раскрытие историко-культурного потенциала и определение перспектив вовлечения в музейно-экскурсионную, гостиничную и туристическую сферы.

Конечным результатом проведения акции будет разработка комплексной стратегии поддержки, реконструкции и восстановления архитектурно-исторических памятников за счет государственного и местных бюджетов, а также средств частных лиц.