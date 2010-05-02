В Винницкой области ДПСники открыли огонь, чтобы остановить нарушителя

В Винницкой области сотрудникам дорожно-патрульной службы пришлось применили огнестрельное оружие, чтобы остановить автомобиль, создававший аварийную ситуацию на дороге.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью ГУ МВД в Винницкой области.

Согласно сообщению, на автотрассе Стрый – Кировоград-Знаменка экипаж сотрудников ДПС города Немиров заметили на дороге машину «Тойота Превиа», движение которой вызывало подозрение. Автомобиль двигался на большой скорости, пересекая встречную полосу, чем создавал угрозу жизни участникам дорожного движения.

Требование сотрудников милиции остановиться - водитель проигнорировал. Иномарка без номерных знаков пыталась убежать от стражей порядка, увеличивая скорость.

Преследуя неизвестного беглеца, стражам порядка пришлось перекрыть движение транспорта на автотрассе грузовым автомобилем вблизи города Гайсин. Увидев блокировку трассы, водитель свернул на полевую дорогу.

Во время преследования по бездорожью инспекторам пришлось применить табельное оружие. Две пули попали в правое заднее колесо, что и вынудило автомобиль остановиться.

Водителем – нарушителем оказался 35-летний неработающий житель Кировограда. На момент задержания мужчина вел себя вызывающе и был с явными признаками алкогольного опьянения.

В салоне автомобиля стражи порядка обнаружили значительное количество спиртных напитков и бейсбольную биту. Нарушитель задержан и находится в райотделе милиции.