В Сочи подписаны три меморандума о сотрудничестве

По итогам 6-го заседания межправительственного украинско-российского комитета по экономическому сотрудничеству, прошедшему сегодня в Сочи, было подписано три меморандума о сотрудничестве и взаимопонимании.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, меморандум о сотрудничестве подписали ГП «Энергорынок», ГПВД «Укринтерэнерго» с украинской стороны и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – с российской. Также меморандум о сотрудничестве подписали ОАО «Укргидроэнерго» и ОАО «РусГидро». Кроме того был пописан меморандум о взаимопонимании в области межрегионального и приграничного сотрудничества между министерствами.