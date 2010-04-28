Украина готова закупить 2 тысячи комбайнов у «Ростсельмаша»

Украина готова закупить 2 тысячи комбайнов у компании «Ростсельмаш» при условии кредитования покупки Российской Федерацией.

Как сообщил в беседе с корреспондентом УНИАН Президент ассоциации производителей сельскохозяйственной техники России «Росагромаш», председатель совета директоров промышленного холдинга «Новое содружество» (в который входит компания «Ростсельмаш») Константин БАБКИН, такие договоренности достигнуты на встрече с вице-премьер-министром Украины Виктором СЛАУТОЙ и министром аграрной политики Украины Николаем ПРИСЯЖНЮКОМ.

«Мы договорились, что «Ростсельмаш» будет активно инвестировать в создание рабочих мест в Украине, развивать кооперацию, а Украина готова закупить 2 тысячи комбайнов производства нашего завода при условии, что Российская Федерация даст кредит Украине под этот проект», - сообщил К.БАБКИН.

Он отметил, что это общемировая практика, когда государство-экспортер техники выдает кредит под поставку продукции, и в этом заинтересованы обе стороны. «К.БАБКИН отметил, что обсуждались разные схемы кредитования, в том числе предоставление кредита компании «Украгролизинг» и кредитование сельхозпроизводителей под государственные гарантии Украины.

Относительно сроков реализации договоренностей, К.БАБКИН сообщил, что все зависит от того, когда и на каких условиях Россия выдаст кредит. «Мы предполагаем, что вопрос может решиться в течение нескольких месяцев, и надеемся, что все решится в течение двух-трех месяцев, чтобы мы успели к уборке поставить эти 2 тысячи комбайнов», - добавил он.

Относительно развития производства в Украине, С.БАБКИН сообщил, что сегодня около 8-15% комплектации для всего производства компании «Ростсельмаш» закупается на Украине, а потом произведенные машины поставляются в 25 стран мира. «Сейчас мы прорабатываем вопрос закупки в Украине моторно-силовых установок», - добавил он.

Справка УНИАН. Компания "Ростсельмаш" входит в пятерку крупнейших мировых производителей комбайнов и сельхозтехники. На сегодня доля компании оценивается в 17% мирового и 65% рынка сельхозтехники России и СНГ. Компания производит сельхозтехнику и оборудование в России, Канаде, США, Европе и осуществляет совместную сборку зерноуборочных комбайнов в Украине.