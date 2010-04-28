Нацсовет на сегодня не имеет претензий к российскому телеканалу

Председатель Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Владимир МАНЖОСОВ призвал руководство Всероссийской государственной телерадиовещательной компании в своей политике толерантно относиться к Украине и общественным процессам, происходящим в ней.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Нацсовета, об этом шла речь во время встречи с представителями Всероссийской государственной телерадиовещательной компании.

"Это необходимо, чтобы не возникали конфликты и не расценивалась деятельность канала "РТР-Планета" как вмешательство во внутреннюю политику", - сказал В.МАНЖОСОВ.

По его словам, Нацсовет на сегодняшний день не имеет претензий к вещанию российского телеканала и надеется, что и в будущем такие претензии не будет возникать.

В.МАНЖОСОВ также напомнил, что Нацсовет принял решение о включении телеканала "РТР-Планета" в перечень иностранных каналов, содержание которых соответствует требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и ретрансляция которых на территории Украины не ограничивается.

"Национальный совет – это коллегиальный, достаточно толерантный орган, но в этом случае наша позиция непреклонна. Это шаг, который мы сделали первыми, и мы бы просили, чтобы вы в этом принимали участие. Мы помним прежние отношения, но надеемся, что в дальнейшем такого не будет", - добавила заместитель председателя Нацсовета Лариса МУДРАК.

В свою очередь директор дирекции международных отношений ВГТРК Петр ФЕДОРОВ отметил, что благодаря такому решению украинского регуляторного органа "много проблем, которые возникали в прошлом, практически автоматически снимаются сейчас". "Мы благодарны за то, что вы сделали встречный шаг. Для нас очень важно, быть в Украине как канал, который постоянно вещает не для того, чтобы вмешиваться в дела дружественной страны, а для того чтобы сближать нас”, - сказал П.ФЕДОРОВ.

Во время встречи речь шла и о проблеме, которая существует относительно трансляции украинских каналов в кабельных сетях Российской Федерации, на территории которой, как известно, проживает очень много украинцев. "Мы надеемся, что в России скоро появятся украинские каналы. Это для нас очень позитивный сигнал, эти шаги навстречу. Реально хотелось бы таких хороших отношений", – отметила Л.МУДРАК.