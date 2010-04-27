Налоговики изъяли в бутиках большую партию элитных швейцарских часов

Сотрудники налоговой милиции изъяли в ряде самых больших бутиков Киева большую партию элитных швейцарских часов и драгоценностей, которые реализовывались без соответствующих документов.

Как сообщили в пресс-службе ГНА в г. Киев, это, в частности, часы таких марок, как «Blancpain», «Breguet» и другие стоимостью от 100 тыс. грн. до 2 млн. грн. за единицу.

Документов на товар у лиц, которые назвались его владельцами во время проверки, не оказалось.

Стоимость изъятого, по предварительным подсчетам, составила “миллионы гривень”, отмечается в сообщении.

Сейчас собранные материалы переданы в Службу безопасности Украины для проверки законности ввоза на территорию Украины данных изделий.

Аналогичная партия неделю назад была изъята во Львове.