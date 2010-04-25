Ревизора КРУ будут судить за взятку в $15 тысяч

Прокуратура Днепропетровской области закончила следствие и передала в суд уголовное дело на ревизора контрольно-ревизионного управления за получение 15 тыс.дол. взятки.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

Следствием установлено, что ревизор, проводя проверку одного из ООО города, обнаружила определенные нарушения в деятельности предприятия. При невнесении в акт проверки нарушений ревизор потребовала от основателя ООО взятку в сумме 15 тыс. долларов США.

Взяточницу поймали «на горячем». Районным судом Днепропетровска ей была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.