В Киеве наряд ГСО задержал грабителя пункта обмена валют

Вчера вечером в Киеве наряд Государственной службы охраны при Министерстве внутренних дел Украины в Днепровском районе задержал 39-летнего мужчину, который совершил попытку ограбить пункт обмена валют.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГСО, тревожный сигнал поступил в 17.36, и уже через минуту наряд Госслужбы охраны был на месте вызова, задержав на выходе грабителя.

Как выяснилось, тот зашел в обменник и, угрожая предметом, похожим на пистолет, начал требовать у кассира деньги. Женщина испугалась, упала на пол и успела нажать тревожную кнопку.

При этом грабитель, понимая, что деньги он получить не сможет, приставил оружие к голове частного охранника и отобрал у него мобильный телефон.

В настоящее время устанавливаются мотивы совершения преступления задержанным.