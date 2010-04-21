На НСК «Олимпийский» погиб строитель, еще один - травмирован

Вчера в 17.45 в Киеве на НСК «Олимпийский», который реконструируется к Евро-2012, во время выполнения строительных работ погиб один человек, другой был травмирован.

Как сообщили УНИАН в столичной милиции, трагедия произошла, когда строители на высоте 4 м выполняли монтаж железобетонной плиты. Плита оборвалась.

Погибший - строитель из Хмельницкой области (1967 года рождения), травмированный – строитель из Черниговской области (1980 года рождения).

По данному факту органы прокуратуры возбудили уголовное дело.