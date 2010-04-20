Табачник запланировал единый урок памяти для школьников Украины и РФ

Министерства образования и науки Украины и России планируют провести единый урок памяти, посвященный 65-летию победы в Великой Отечественной войне. Об этом пишет "Коммерсантъ-Украина". В Украине урок памяти состоится впервые с 2007 года, поскольку прежнее руководство Минобразования не инициировало подобных мероприятий. По мнению членов Конгресса украинских националистов, единый урок для украинских и российских школьников может стать причиной неправильного восприятия ими исторических фактов.

О проведении единого урока памяти, посвященного 65-й годовщине Победы, министры образования Украины и РФ Дмитрий Табачник и Андрей Фурсенко договорились во время заседания гуманитарного подкомитета украинско-российской межгосударственной комиссии, проходившего 7-8 апреля в Москве. Урок планируется провести в апреле-мае во всех школах Украины и России.

Согласно рекомендациям минобразования РФ, урок в российских школах должен состояться 7 мая. При этом в соответствующих рекомендациях Минобразования Украины дата проведения такого урока в школах нашей страны не указывается. Администрациям учебных заведений РФ следует обеспечить краеведческую и поисковую работу школьников, шефство над участниками Великой Отечественной войны, а также проведение торжественных и военно-спортивных мероприятий. "Следует акцентировать внимание на героических страницах общей истории стран СНГ, боевых подвигах земляков, на миролюбивой внешней политике государств–участников СНГ",– говорится в рекомендациях, опубликованных на сайте минобразования РФ.

При этом в министерстве образования России не уточнили, будут ли ученикам рассказывать о деятельности ОУН-УПА. "Содержание уроков будет определяться общеобразовательным учреждением в соответствии с методическими рекомендациями и учетом возраста школьников",– заявили в пресс-службе минобразования РФ.

Темы занятий не указаны и в рекомендациях Министерства образования и науки Украины. "Уроки для учеников начальной и основной школы следует проводить на основе событий из истории родного края. Важно раскрыть историческое значение победы над захватчиками, показать причины героизма и самоотверженности освободителей Украины",– говорится в рекомендациях Минобразования Украины.

Как сообщил заместитель министра образования и науки Украины Тарас Фиников, ведомство рекомендует школам провести урок памяти впервые за последние три года. "Проведение уроков памяти, посвященных победе в Великой Отечественной войне, не приветствовалось прежним министром образования (Иваном Вакарчуком), поэтому приказов об их проведении не издавалось",– отметил господин Фиников.

Впрочем, по словам экс-министра образования Станислава Николаенко, такие уроки проводились по решению администраций школ. "Не важно, кто руководил министерством, уроки памяти проводились в большинстве регионов Украины,– сказал господин Николаенко.– Не нужно разрешение министра, чтобы почтить память героев Великой Отечественной войны, привести в порядок Могилу Неизвестного Солдата или старый памятник".

Представители украинских националистов не одобряют единую интерпретацию исторических событий в Украине и России. "Нецелесообразно вводить единые уроки памяти для украинских и российских школьников, потому что у каждого государства своя история и свое видение прошедших событий,– заявил председатель Конгресса украинских националистов Алексей Ивченко.– Такие уроки могут привести к тому, что наши дети станут воспринимать исторические факты с точки зрения идеологии чужого государства".