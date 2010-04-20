Черновецкий возглавит подготовку к Дню Победы

Организационный комитет по подготовке и празднованию в Киеве 65-й годовщины освобождения Украины от фашистских захватчиков и 65-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов возглавил Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, 16 апреля распоряжением Киевской горгосадминистрации были внесены изменения в состав Организационного комитета в соответствии с указом Президента № 403/2010, ввиду необходимости усиления внимания общества к нуждам ветеранов войны, улучшения их социальной защиты и для координации всех подготовительных вопросов.

Киевский Организационный комитет будет обеспечивать реализацию дополнительных мер по материальному, жилищному, социальному и техническому обеспечению всех программ ко Дню Победы, а также проведет комплекс работ по праздничному оформлению города.