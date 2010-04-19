В Крыму нашли обгоревший труп депутата от блока «За Януковича!»

Обгоревшее тело депутата Симферопольского районного совета от блока «За Януковича!» Владимира Папунова найдено близ села Красное в Крыму.

«Приблизительно в трех километрах от симферопольского села Красное 17 апреля найдена обгоревшая машина Toyota Prado, принадлежащая кооперативу «Нива-Агро». Возле автомобиля обнаружен обгоревший труп мужчины, 1952 года рождения. Возбуждено уголовное дело. Идут следственные действия», - сообщил УНИАН по телефону сотрудник пресс-службы крымской милиции, отказавшись назвать фамилию погибшего и уточнить статью, по которой возбуждено заведено дело.

Между тем представитель руководства Симферопольской районной организации Партии регионов по телефону подтвердил УНИАН, что найден мертвым В.Папунов - «регионал», который возглавлял сельскохозяйственный кооператив «Нива-Агро». «У нас нет предположений, что произошло», - сказал представитель ПР.