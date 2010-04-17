В Одессе почтили память убитого год назад студента Максима Чайки

Около тысячи одесситов, преимущественно представителей молодежных и студенческих организаций областного центра, пришли сегодня к памятнику Тарасу Шевченко, чтобы почтить память студента-четверокурсника университета им. Мечникова Максима Чайки, погибшего год назад от рук представителя объединения «Антифа».

Среди участников акции - патриотическая молодежная организация «Слава и честь», неофициальным лидером которой был М.Чайка, областное объединение «Просвита», областная организация Всеукраинского объединения «Свобода» и другие. Под сине-желтыми и красно-черными флагами колонна манифестантов прошла центральными улицами Одессы к месту гибели студента, скандируя: «Слава Максиму Чайке!», «Слава Украине! Героям Слава!», «Украина прежде всего!» и другие.

На Александровском проспекте участники марша остановились, положили цветы к месту гибели М.Чайки и почтили его память минутой молчания.

Как отметил в выступлении перед участниками акции лидер облорганизации ВО «Свобода» Павел КИРИЛЕНКО, «Максим Чайка был человеком, который для многих стал символом борьбы за украинскую Украину. Сюда постоянно приходят молодые люди, зажигают свечи, вывешивают фотографии Максима. За год в Одессе состоялось близко десятка акций по чествованию памяти М.Чайки. Мы можем констатировать: дело, за которое боролся Максим, живет. Тысячи молодых одесситов стремятся подражать его идеалам, что подтверждает и сегодняшняя акция».

Как он заявил, обращаясь к журналистам, «мы возмущены тем, что уголовное дело по факту его убийства спускают на тормозах, расследование должным образом не ведется. В стране, в том числе и Одессе, все чаще сталкиваемся с проявлениями украинофобии и ксенофобии».

П.КИРИЛЕНКО добавил, что ВО «Свобода» будет инициировать установление памятной таблички на месте гибели М.Чайки и переименование в его честь одной с улиц Одессы.

С Александровского проспекта колонна манифестантов прошла на Куликово поле, где сейчас проходит рок-концерт при участии украинской группы «Кому вниz».

Напомним, М.Чайку - украинского патриота, лидера патриотической молодежной организации «Слава и честь», студента отделения журналистики Одесского национального университета им. Мечникова, убили представители организации «Антифа» 17 апреля 2009 года. Резонансное убийство получило значительную огласку в отечественной и зарубежной прессе. Экс-президент Украины лично поручил СБУ и МВД расследовать связи убийц с иностранными антиукраинскими организациями.

Однако следствие не дало никаких результатов, виновные до сих пор ненаказаны. Многие из одесситов считают, что убийство украинца М.Чайки в Одессе стало следствием бездеятельности власти и правоохранительных органов относительно проявлений украинофобии, которые имеют организованный и системный характер.