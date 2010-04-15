Герман: нужен независимый механизм подачи жалоб на милицию

В Администрации Президента Украины поддерживают идею создания механизма независимого рассмотрения жалоб на действия милиции.

Как сообщили УНИАН в Администрации Президента, заместитель главы АП Анна ГЕРМАН считает, что такая идея достойна поддержки, и соответствующее поручение о разработке такого механизма глава государства Виктор ЯНУКОВИЧ даст в ближайшее время.

По ее словам, в Администрации Президента ознакомились с мнениями и предложениями, высказанными директором Amnesty International Николой ДАКВОРТ во время пресс-конференции в Киеве. Права человека, их безусловное соблюдение и гарантирование со стороны властных структур есть и будут оставаться под постоянным контролем Президента Украины В.ЯНУКОВИЧА, заверила А.ГЕРМАН.

А.ГЕРМАН подчеркивает, что будет делаться все возможное, чтобы ни один случай нарушения этих прав не остался без соответствующей реакции со стороны власти, а виновные – не избежали наказания. Президент всячески будет поддерживать правовые инициативы, направленные на приведение законодательства Украины в этой сфере в соответствие с международными нормами.

В то же время, заметила А.ГЕРМАН, В.ЯНУКОВИЧ считает, что гарантии безусловного обеспечения прав человека лежат через судебную реформу. Работа над ней уже началась, и Президент сделает все, чтобы судебная ветвь власти в Украине стала действительно независимой, сказала заместитель главы АП.

В целом, отметила она, все рекомендации Amnesty International руководством Украины будут внимательно изучены и проанализированы с тем, чтобы случаи нарушения прав человека в нашем государстве не выходили за пределы норм, принятых во всех цивилизованных странах.

Как сообщал УНИАН, сегодня на пресс-конференции в Киеве старший директор Amnesty international Никола ДАКВОРТ призвала Президента Украины В.ЯНУКОВИЧА и украинское правительство обеспечить контроль над соблюдением прав человека в Украине, в частности иностранцев, путем приведения национального законодательства и процессуальных норм в соответствие с международными стандартами.

«Новое правительство Украины должно, в первую очередь, установить независимый механизм подачи жалоб на милицию. Оно также должно обеспечить регулярное независимое посещение всех мест содержания под стражей без предупреждения как надежное сдерживающее средство против истязания и других проявлений жестокости», - сказала она.