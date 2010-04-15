Проект ювенальной юстиции будет передан Президенту

Эксперты Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) проведут для Украины экспертизу проекта Концепции по производству в стране юстиции для несовершеннолетних (ювенальной юстиции).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции, об этом шла речь на пресс-конференции в Киеве известного европейского правозащитника, экс-министра юстиции Франции Робера БАДИНТЕРА.

Как сообщила в ходе пресс-конференции председатель рабочей группы по внедрению системы ювенальной юстиции в Украине, заместитель министра юстиции Валерия ЛУТКОВСКАЯ, на сегодняшний день Украина ожидает заключения ЮНИСЕФ по проекту концепции. В случае положительных заключений проект будет передан на утверждение Президенту Украины.

По словам В.ЛУТКОВСКОЙ, проект разрабатывался рабочей группой при Министерстве юстиции с участием общественных организаций, которые осуществляют деятельность в сфере защиты прав ребенка, иностранных экспертов, а также научных работников. Проект предусматривает шаги, направленные на защиту прав несовершеннолетних, в частности, детей, переступивших закон. Реализация Концепции ювенальной юстиции будет предусматривать изменение законодательного поля по защите прав несовершеннолетних, изменения в практике правоприменения, а также образовательные мероприятия для должностных лиц в Украине, которые будут применять соответствующие законодательные акты.

Как отмечалось в ходе пресс-конференции, ежегодно в Украине несовершеннолетние совершают около 15 тысяч преступлений. В стране функционирует 10 учебно-воспитательных колоний для несовершеннолетних правонарушителей, где находятся около 1,1 тыс. осужденных. Также действуют 32 следственных изолятора, в которых созданы специальные секции для подростков, находящихся под стражей в период расследования.