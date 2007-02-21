Ющенко готовится к своему дню рождения
20:45, 21 февраля 2007Общество
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Интервью газете "Україна молода"
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО дал интервью газете «Украина молода».
Как сообщает пресс-служба главы государства, в ходе разговора В.ЮЩЕНКО рассказал, как будет праздновать свой день рождения (23 февраля) и что для него будет наилучшим подарком.
Президент также ответил, почему считает политику делом своей жизни.
Интервью появится на страницах «Украины молодой» в пятницу, 23 февраля.
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