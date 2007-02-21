Матрынюк просит не спешить с повышением социальных выплат

Первый заместитель председателя Верховной Рады Адам МАРТЫНЮК заверяет, что антикризисная коалиция и Кабинет министров выполнят свои обязательства по повышению уровня минимальных зарплат и пенсий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня перед объявлением перерыва в парламенте.

Он напомнил, что ВР ранее приняла постановление, которым обязала Кабмин по итогам первого квартала 2007 года найти возможность повысить социальные выплаты. «Это будет сделано обязательно, и нечего спешить», - сказал А.МАРТЫНЮК.

Он также отметил, что члены антикризисной коалиции не блокируют работу Верховной Рады, но делают все возможное, чтобы в парламенте проходили пленарные заседания. «То же будем делать сегодня, завтра и послезавтра», - заверил он.

При этом А.МАРТЫНЮК выразил удивление, что к блокированию прибегают представители оппозиционных фракций. «Если некоторым людям хочется постоять и размяться, то, пожалуйста – спор идет только на пользу», - сказал первый вице-спикер.