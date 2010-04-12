Глава Закарпатской ОГА о деньгах, земле, охоте на ведьм и точках над "і"

Новый председатель Закарпатской облгосадминистрации Александр ЛЕДИДА заявил, что не собирается проводить кардинальные кадровые изменения.

Так заявление А.ЛЕДИДА сделал в своем первом в должности руководителя области интервью на телеканале «Тиса-1».

«Мы не собираемся «охотиться на ведьм», - так ответил председатель Закарпатской ОГА на вопрос, который прозвучал в программе «Субботние встречи» в прямом эфире на телеканале «Тиса-1» от зрителей. Вопрос звучал так: «Руководители государства - Виктор ЯНУКОВИЧ и Николай АЗАРОВ неоднократно заявляли о необходимости проведения ревизии деятельности предыдущей власти. Запланировано ли что-то подобное сделать в Закарпатье?»

А.ЛЕДИДА считает, что нужно поблагодарить представителей предыдущей власти за проделанную работу, а новой власти следует доказывать, что может работать лучше.

В то же время, по словам председателя ОГА, многие проблемы возникали в первую очередь из-за проблем «в верхах». «Хочу отметить, что недофинансирование разных программ и отсутствие дотаций из госбюджета – это не проблема области или районов. На центральном уровне в Киеве не выполнялся бюджет и потому деньги не поступали в область. Имело место недофинансирование, например, капитального строительства: строительство новых школ, детских садов, больниц, дорог, выполненик противопаводковой программы «Тиса» и т.д. Поэтому это, скорее, проблема Минфина или Минэкономики, а не областной власти», - сказал руководитель края.

Что касается местных советов, то, по словам А.ЛЕДИДЫ, есть информация, что определенные злоупотребления имели место, и в первую очередь - в земельных вопросах.

«Закарпатье – малоземельная область. Претендентов на получение земли здесь довольно много, всем ее не хватает. Не секрет, что земля в настоящее время выделяется не совсем прозрачно. Однако, думаю, в ближайшее время мы упорядочим выдачу земельных актов и тем самым «расставим все точки на «і», - сказал А.ЛЕДИДА.