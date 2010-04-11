Кабмин может запретить единый налог для высокодоходного бизнеса?
07:26, 11 апреля 2010Общество
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Информация источника
На следующей неделе Кабинет министров Украины рассмотрит возможность запрещения ведения предпринимательской деятельности на основании единого налога для частных предпринимателей, которые заняты в высокодоходных сферах бизнеса.
Об том сообщает газета «Зеркало недели» (№14 от 10-16 апреля с.г.) со ссылкой на данные источника, близкого к Министерству финансов.
По информации издания, прежде всего, могут запретить ведение предпринимательской деятельности на основании единого налога для занятых в ломбардах, торговцев золотом и драгоценностями, а также аудиторов.
Кроме того, запрет Кабмина может коснуться частных предпринимателей, сдающих в аренду нежилой фонд недвижимости.
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