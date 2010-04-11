Крымскотатарский меджлис выражает соболезнования польскому народу

Меджлис крымских татар выражает соболезнования польскому народу в связи с гибелью Президента страны Леха Качинського, его супруги Марии и ряда высокопоставленных чиновников в авиакатастрофе в России, передает корреспондент УНИАН.

"Трагическое событие нанесло невосполнимые потери польской нации и всему европейскому сообществу", - говорится в заявлении меджлиса.

Крымскотатарский народ в лице Л.Качиньского потерял "одного из наиболее последовательных политиков мирового уровня, способствовавших дальнейшему объединению европейских народов на основе полного очищения Европы от последствий тоталитарных фашистского и коммунистического режимов", отмечается в документе.

"Меджлис крымскотатарского народа скорбит вместе с польским народом и выражает ему, а также близким и родным погибших свои глубокие соболезнования", - говорится в заявлении.