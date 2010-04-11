Панихида по погибшим в авиакатастрофе пройдет в Виннице

В Виннице завтра состоится поминальная панихида по погибшим в авиакатастрофе под Смоленском 10 апреля.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Винницкой облгосадминистрации.

11 апреля в Католическом Костеле представители власти области, политические деятели, дипломаты польского консульства и представители общества воссоединятся в поминальной молитве по погибшим в авиакатастрофе.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в Смоленской области при заходе на посадку в условиях сильного тумана потерпел крушение самолет Ту-154 Президента Польши, на борту которого находились Л.Качинский и его супруга, а также делегация польских высокопоставленных должностных лиц. Они летели в Катынь для участия в мемориальных мероприятиях, посвященных годовщинам Катынской трагедии.

На борту, по последним данным, находились 97 пассажиров и членов экипажа, никто из них не выжил.