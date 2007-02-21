В Харькове пикетируют сессию горсовета

В Харькове началось массовое пикетирование сессии городского совета.

Как передает корреспондент УНИАН, под стенами городского совета к этому времени собрались около 8 тыс. человек. Они разделены кордонами милиции на три части, милиция работает сегодня в усиленном режиме охраны правопорядка.

Перед помещением городского совета установлены металлические щиты на случай беспорядков. Большинство участников пикетирования составляют представители Партии регионов и Социалистической партии Украины. Отдельно стоят представители профсоюзов предпринимателей, общественных организаций, а рядом представители национально-демократических партий и общественных организаций: партии “Реформы и порядок”, Украинской народной партии, Народного Руха Украины, УРП «Собор», Христианско-демократического союза. Активисты общественного движения «Городской дозор», которые поддерживают требования этих партий, требуют еще и отставки Харьковского городского председателя Михаила ДОБКИНА.

Представители Партии регионов и СПУ выступают в поддержку своих депутатов, представители правых партий обнародовали заявление, в котором выставлены требования «отменить грабительские коммунальные тарифы», отправить в отставку секретаря Харьковского горсовета Геннадия КЕРНЕСА как «инициатора и организатора противозаконных, в том числе криминальных действий», отменить неконституционные провокационные решения Харьковского горсовета о предоставлении русскому языку статуса регионального на территории Харькова. Они также добиваются принятия решения о выделении земельного участка для установления в Харькове мемориального комплекса памяти жертв голодоморов.

Площадь Конституции перед зданием Харьковского горсовета полностью перекрыта пикетчиками. Участники акции скандируют лозунги со словами критики в адрес руководства городского совета. Сессия должна начаться в 10 часов. Как стало известно, в повестку дня пока не внесен вопрос обсуждения коммунальных тарифов.