В Мелитополе горел подпольный склад боеприпасов

В Мелитополе горел подпольный склад современных боеприпасов.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении МЧС в Запорожской области, сообщение о возгорании в двух гаражах поступило к мелитопольским спасателям сегодня в 6.50.

Выехав на место происшествия, пожарные приступили к тушению, в процессе которого были обнаружены три газовых баллона, две канистры с бензином и один кислородный баллон.

Избежать взрывов и жертв удалось благодаря действиям сотрудников МЧС, которые на себе выносили из горящих гаражей газовые и кислородные баллоны, и ликвидировали возгорание так грамотно, что хранившиеся в гаражах боеприпасы не взорвались.

По словам помощника начальника ГУ МЧС в Запорожской области Юлии БАРЫШЕВОЙ, "раскаленные баллоны, которые могли взорваться в любой момент, пожарники выносили на собственных спинах, рискуя жизнью. Благодаря этим действиям и мужеству спасателей, удалось избежать взрывов".

Ю.БАРЫШЕВА отметила, что после тушения пожара при разборе конструкций спасатели обнаружили склад боеприпасов современного производства - около 30 единиц.

"В связи с этим пожарные незамедлительно организовали эвакуацию жителей близлежащих домов: из 14 домов на безопасное расстояние эвакуированы 32 человека. Сейчас на месте работают сотрудники СБУ, милиции, прокуратуры, криминалистическая и взрывотехническая лаборатории. Привлечены пиротехники 3-го аварийного отряда спецназначения ГУ МЧС", - сообщила Ю.БАРЫШЕВА.