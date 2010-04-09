Азаров: просим снизить цену за газ на 4 млрд. долларов (дополнено)

Украина планирует снизить цену на газ, закупаемый у "Газпрома", до уровня, который позволит сократить годовую оплату за него на 4 млрд. долларов.

Об этом 9 апреля в эфире телеканала "Интер" заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

"Мы ни много, ни мало просим у них (у РФ - УНИАН): снизить цену на 4 млрд. долларов в год", - сказал он.

Премьер при этом высказал надежду, что в результате переговоров Украине удастся договориться о снижении цены. "Не в интересах России погубить экономику Украины. В интересах России иметь надежного, стабильного партнера, экономика которого развивается", - отметил он.

Кроме того, Н.АЗАРОВ подчеркнул, что Украина настроены на самое глубокое сотрудничество с РФ, в частности, в атомной сфере, поскольку за 10 лет в стране необходимо построить 10 атомных блоков на АЭС. "Возникает вопрос: а способна ли Украина самостоятельно построить эти блоки? У нас есть уверенность, что мы эти проблемы решим, и решим путем кооперации, в том числе с Россией", - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что в ходе переговоров обсуждается развитие кооперации в различных направлениях, ведется поиск компенсаторов потерь России от снижения цены на газ. "Я не упрощаю проблему - вопрос чрезвычайно трудный", - добавил Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что все разговоры о передаче России украинской газотранспортной системы носят спекулятивный характер. "России не нужна наша ГТС. Они сейчас строят 2 обходных маршрута, они имеют договор о транзите газа на 10 лет, подписанный нашим правительством. У них – железная договорная база с нами, плюс 2 газопровода. Зачем им нужна головная боль, связанная с необходимостью модернизации ГТС? В модернизацию надо же каждый год вкладывать большие деньги", – заявил премьер.

По его мнению, также для России не является привлекательным такой «компенсатор» как возможность купить украинские предприятия в обмен на снижение цены на газ. Премьер отметил, что Украина и не делала таких предложений РФ. "Мы не предлагаем – во-первых, а во-вторых, хорошо продает тот, у кого на этот товар есть спрос. У нас нет особого спроса. А те предприятия, которые могут быть интересны России, интересны для нас самих. Предприятие «Турбоатом» - оно, может, россиянам и интересно, но оно нам нужно самим", - заявил Н.АЗАРОВ.

Кроме того, он отметил, что Украина в ходе переговоров гарантирует России надежный транзит газа в Европу, участие в модернизации ГТС и увеличение прокачки газа через свою территорию, а также пытается убедить РФ в отсутствии необходимости строить газопровод "Южный поток".

Вместе с тем Н.АЗАРОВ считает, что для завершения переговоров и возобновления партнерских отношений между РФ и Украиной может понадобиться несколько месяцев.

«Думаю, что пройдет достаточное количество дней, может месяцев, пока мы сумеем найти «компенсаторы» и сумеем установить стабильные, надежные отношения, сумеем вернуть то доверие, которое когда-то было между российским руководством и украинским руководством», - сказал он.