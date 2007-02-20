Милиция просит граждан проверить деньги и даёт серии фальшивых купюр

В Евпатории (Крым) правоохранители задержали двух мужчин, которые на протяжении месяца в разных местах города сбывали отксерокопированные купюры номиналом в пятьдесят гривень.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей крымской милиции, сотрудники государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями долго собирали информацию для задержания фальшивомонетчиков. После проведения оперативных мероприятий они приняли решение закупить у подозреваемых часть поддельных денег. В результате были задержаны два 44-летних евпаторийца, которые реализовали оперативникам 18 купюр номиналом 50 грн. - всего 900 гривен.

Фальшивки изготавливались дома у одного из подозреваемых на цветном принтере. "Изготовив 6 "полтинников" на одном листе бумаги, остальные деньги злоумышленники просто ксерокопировали с полученного образца. Таким образом, серийные номера на деньгах повторялись", - сообщает ЦОС. Дома у одного из задержанных оперативники изъяли оборудование, на котором производились подделки, а также фальшивые гривны.

По информации милиции автономии, при сравнении с настоящими деньгами визуально определяется, что бумага на фальшивках менее плотная, краситель более бледный, отсутствуют рельефность изображения и защитные волокна.

В отношении задержанных крымчан прокуратура Евпатории возбудила уголовное дело по части 2 статьи 199 Уголовного Кодекса Украины.

В настоящее время проводится проверка мест сбыта поддельных денег, а также устанавливаются дополнительные факты противоправной деятельности евпаторийских фальшивомонетчиков.

ЦОС ГУ МВД Украины в АРК призывает граждан проверить свои деньги и приводит реквизиты фальшивых купюр номиналом в пятьдесят гривень: ЭН 4879544, образца выпуска 2004 года; ЕН 0588001, образца выпуска 2004 года; ЕЛ 6003790, образца выпуска 2004 года; ЗТ 7918339, образца выпуска 2005 года; ЭК 4244506, образца выпуска 2004 года; ЗП 2096223, образца выпуска 2005 года. В случае обнаружения фальшивок милиция просит обращаться по телефонам в Евпатории 8(269)31229 и в Симферополе 8(0652)255000.