Оттепель по-табачниковски: возвращение русского в школы

На днях в Москве министр образования Дмитрий Табачник заявил, что Украина должна обеспечить возможность своим гражданам учить детей на русском языке: “Если есть желание граждан Украины учить своих детей на русском языке, мы должны идти им навстречу”.

Ранее главный педагог страны тоже высказывал мнение, что родители школьников и студенты в вузах должны сами выбирать язык обучения, потому что “нельзя насильно лишать граждан страны, в случае с Украиной – подавляющее большинство граждан, права получать образование на родном языке”. Табачник уверен, что заботится о правах человека, а о русификации образования речи не идет, потому что обучение на родном языке не освобождает учеников от знания украинского. А новоиспеченный министр считает, что современная молодежь знает украинский на отлично, потому что как иначе объяснить его решение об отмене госэкзамена по украинскому языку для бакалавров в высшей школе?

Табачник переживает и за столицу, где, по его словам, население во многом русскоязычное, однако в городе лишь шесть российских школ, практически нет российских детских садов, а в вузах преподавания ведется только по-украински.

“Уже в апреле я хочу собрать в министерстве всех 500 директоров киевских школ и спросить у них, как они будут выполнять законодательство Украины относительно требований родителей самим выбирать язык обучения детей. Что касается вузов, то поскольку они получат больше автономии, следовательно, они смогут гибче определять и язык обучения", – обещал министр.

Карт-бланш на активное внедрение русского в школах Табачнику дал сам нынешний лидер государства. 2 февраля 2010 года в родном Донецке тогда еще кандидат в Президенты Виктор Янукович заверялсвоих сторонников, что закон о русском языке будет принят в Украине не позже апреля 2010 года.

“Мы вернем в наши школы русский язык, мы примем закон о языках, который позволит применять русский язык в образовании, в медицине, в судопроизводстве и в делопроизводстве", – прозвучало тогда.

Историк Табачник хорошо знает, что Украина уже переживала такую же просветительскую реформу во время Хрущевской оттепели. И ему прекрасно известны последствия такой “свободы выбора”. Новый школьный закон, принятый Верховным Севетом УССР в апреле 1959 года, предоставлял право родителям избирать язык обучения для своих детей.

“Данный закон в условиях абсолютного доминирования в сфере национальных отношений концепции сближения и слияния наций становился своеобразным инструментом национального нивелирования и русификации украинских школьников, потому против него решительно выступили представители творческой интеллигенции", – пишет Александр Бойко в своем учебном пособии “История Украины”. И ссылается на письмо М. Рыльского и Г. Бажана, опубликованное в “Правде” от 22 декабря 1958 года: “...единственно правильным решением вопроса об изучении языков в средней школе является решение (если говорить, в частности, о школах Украинской ССР) об обязательном и равноправном изучении и украинского, и русского языков во всех школах УССР”.

В результате такой просветительской политики, в 60-ые годы в областных центрах и в Киеве украинские школы составляли 28%, а российские – 72%, в других городах соответственно – 16% и 84%.

“Поскольку в большинстве городов Украины, особенно в промышленно развитых регионах, преобладает русский язык и поскольку родителям удобнее учить детей на том языке, которым они дома пользуется (это преимущественно русский), то можно ожидать массового перехода школ на русский язык, – считает известный философ Мирослав Попович. – Это значит, что дети которые хотят учиться на украинском, вынуждены будут ехать за несколько километров в конец города, где будет единственная украинская школа. Это реальная перспектива этой свободы выбора. С другой стороны, мы не можем выступать против свободы выбора. Нужно этот вопрос решать не на тех принципах, которые уже были испытаны в свое время и привели к полному оросийщиванию половины украинских городов.”

Ни для кого не секрет, что многие украинцы в повседневной жизни пользуются русским языком. И к сожалению, русскоязычных украинцев становится все больше. Об этом свидетельствуют и данные завотделом Института социологии НАНУ Александра Вишняка относительно использования русского и украинского языка украинскими гражданами в семьях и в общественных местах, которые он недавно обнародовал на пресс-конференции в УНИАН. В частности, исключительно по-украински в семьях разговаривают 33% граждан в возрасте от 55 лет и старше и 28% граждан среднего поколения. В то же время лишь 24% молодых (18-29 лет) пользуются украинским. Поэтому инициатива Табачника только углубит языковую проблему. Об этом говорят и эксперты.

“У нас в последнее время наблюдался позитивный процесс распространения украинского языка, по крайней мере, в сфере образования, – рассказывает профессор, заведующий кафедрой украинского языка Киево-Могилянской академии Лариса Масенко. – Хотя в южных и восточных районах местная администрация оказывает большое сопротивление. Но все же в Донецке есть определенное количество украинских школ. Мы двигаемся к построению европейского общества, а это может быть только на основе одного государственного языка. И конечно не того языка, который в прошлом был средством советизации, русификации и уничтожения украинцев как этноса. То, что теперь вводят русский язык в среднее образование, вроде бы по желанию родителей, – это возврат к советской практике. Все время говорят, что новая власть хочет объединить страну. А фактически она углубит раскол и зафиксирует русификацию Юга и Востока, что очень опасно – там возможно развитие, по крайней мере, во властных структурах, сепаратистских настроений. Это создаст языковые границы внутри страны, что чрезвычайно опасно для государственного суверенитета”.

Специалисты считают, что на Западе Украины родители не будут отдавать детей в русские школы. И в центральных районах найдутся немного сторонников “великого и могучего”. А вот Восток и Юг, особенно Крым, – массово перейдут на русский. На полуострове и без того слишком мало украинских школ, а это нововведение может поставить крест и на этих единичных просветительских островках. “Для русификации даже важнее ввести русский в высшую школу, – уверен профессор. – Если позволить преподавание по-русски в вузах, то родители в русскоязычных регионах потеряют мотивацию отдавать в украинские школы детей”.

Кстати, заявление Табачника также противоречит решению Конституционного Суда Украины от 14 декабря 1999 года “Об официальном толковании положений статьи 10 Конституции Украины относительно применения государственного языка органами государственной власти, органами местного самоуправления и использования его в учебном процессе в учебных заведениях Украины” (дело о применении украинского языка).

“Исходя из положений статьи 10 Конституции Украины и законов Украины относительно гарантирования применения языков в Украине, в том числе в учебном процессе, языком обучения в дошкольных, общих средних, профессионально-технических и высших государственных и коммунальных учебных заведениях Украины является украинский язык”, – говорится в одному из пунктов решения Конституционного суда.

В документе отмечается, что в государственных и коммунальных учебных заведениях наряду с государственным языком в учебном процессе могут применяться и изучаться языки национальных меньшинств. Но ни слова о возможности преподавания всех предметов в школах на “родном языке” не написано.

Вокруг языкового вопроса все время ведутся горячие дискуссии. Но в то же время в Украине до сих пор действует закон “О языках в Украинской ССР” 1989 года, который содержит очень странные положения о русском языке как языке междунационального общения народов СССР. Народов СССР уже давно нет, а положение закона – в силе.

” Право получать образование на родном языке – одно из фундаментальных прав современной цивилизации. В этом смысле заявление Табачника не противоречит современному пониманию прав людей, – считает Заместитель директора Института социологии НАНУ Евгений Головаха. – Но мне трудно представить, какой механизм они готовы предложить для реализации этого права. Языковой вопрос у нас слишком политизирован. Есть идея, что русский язык способен уничтожить украинский, российская культура – украинскую. Это иллюзия. Я об этом говорю уже 20 лет. Никто никого никогда не уничтожит. Любая школа обязана изучать государственный язык – тут вообще вопросов нет. Я когда-то говорил: чем больше бороться с русскоязычной культурой, тем большее она будет оказывать сопротивление. Победа Януковича – это во многом реакция на попытку ускорить процесс украинизации, который, в принципе, нельзя ускорить. Если коня гнать, он просто упадет”.

Анна Ященко