Продлить период адаптации к нормам ВТО практически невозможно

Планы правительства относительно продления периода адаптации Украины к требованиям Всемирной торговой организации реализовать практически невозможно, разве что ценой прекращения членства в организации. К такому выводу пришел еженедельник «Комментарии:», опросив ряд экспертов.

В частности, как сообщил изданию председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики Сергей ТЕРЁХИН, изменить условия членства Украины в ВТО можно только после отмены соответствующего протокола решением парламента. «(...) Правда, процедура такой отмены - дело нескорое, не меньше года. После этого нужно будет снова подать в ВТО заявку о вступлении и снова проходить весь период переговоров с чистого листа», - объяснил он.

Кроме того, эксперты считают, что члены ВТО не согласятся на такой шаг, чтобы не создавать в дальнейшем прецедент. «Нужно понимать, что во Всемирную торговую организацию вступала не аграрная или какая-то другая отрасль, а экономика в целом. Все договоренности - это часть единого пакета. И пересмотр адаптационного периода в таком случае можно расценивать только как дополнительные преференции одному из членов, что противоречит нормам ВТО», - сказал директор Института экономических исследований и политических консультаций Игорь БУРАКОВСКИЙ.

Как выяснили «Комментарии:», большую часть мер, запланированных на адаптационный период членства в ВТО, Украина не реализовала. Об этом, в частности, свидетельствуют поправки к распоряжению Кабмина от 30 октября 2008 года «Об утверждении плана мер по адаптации украинской экономики к требованиям ВТО». Большая часть изменений, принятых правительством Юлии ТИМОШЕНКО два месяца назад, касается переноса сроков проведения мероприятий с 2008-2009 гг. на 2010 год и позже. Так, реструктуризацию свекольно-сахарного комплекса перенесли с 2009-го на 2012-й, разработку законопроекта о господдержке угольной отрасли - с позапрошлого года на IV квартал этого года, о реформировании железнодорожного транспорта общего пользования - также с 2008-го на 2010-й. Ряд инициатив, среди которых подготовка проекта общегосударственной программы развития промышленности на период до 2017 года, стратегия развития легкой промышленности, приобретение железнодорожного состава с помощью механизмов лизинга, - вообще были отменены, подытоживает издание.

Как сообщал УНИАН, министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК заявил, что планирует начать переговоры с ВТО о продлении сроков адаптации отдельных отраслей агропромышленного комплекса.