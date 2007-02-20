Кинах: рейдерство обретает признаки системного явления

Украинской союз промышленников и предпринимателей инициирует расширение состава межведомственной комиссии по вопросам противодействия рейдерству, созданной Кабинетом Министров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент УСПП Анатолий КІНАХ сегодня на круглом столе по проблемам рейдерства.

По его словам, такая межведомственная группа должна получить статус государственной, и ее состав должен быть усилен участием экспертов, представителей общественных организаций, высококвалифицированных юристов, СМИ, чтобы ее работа носила системный, комплексный характер. С этим вопросом УСПП намерен обратиться к правительству и в парламент, сообщил он.

Как отметил А.Кинах, в Украине «такие явления как рейдерство, атаки на предприятия в последнее время получают признаки системного явления», при этом часто под такие атаки попадают государственные стратегические компании.

По словам А.Кинаха, УСПП проводит системную работу по противодействию рейдерству. В частности, Союз утвердил Концепцию корпоративной безопасности субъектов хозяйствования и сейчас работает над ее реализацией. В рамках этого проводится работа над совершенствованием законодательной базы для предотвращения рейдерства.

В ходе круглого стола подчеркивалась необходимость принятия законов об акционерных обществах, об охранной деятельности, об оружии, о детективной деятельности, о службе безопасности субъектов ведения хозяйства. Кроме того, по словам А.Кинаха, УСПП «в кратчайшие сроки намерена подготовить комплексный закон об антирейдерстве в Украине».

Как сказал А.Кинах, помимо реформирования законодательной базы необходима также реформа судебной системы. УСПП предлагает регулярно обнародовать списки судей и судов, выносивших неправомерные решения по корпоративных споров.

Как отмечалось на заседании, существуют недобросовестные судьи, которые не раз принимали незаконные решения в интересах захватчиков предприятий.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров Украины 14 февраля принял решение о создании межведомственной комиссии по вопросам противодействия поглощением и увлечением предприятий. В состав комиссии, которую возглавил первый вице-премьер-министр, министр финансов Николай АЗАРОВ, войдут 20 представителей министерств и ведомств.