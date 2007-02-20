В СПУ считают, что Тимошенко пробавляется плагиатом и приворотами

Народный депутат-социалист, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и труда Иван БОНДАРЧУК заявляет, что внесенные Блоком Юлии Тимошенко законопроекты о коммунальных тарифах являются плагиатом проектов законов, внесенных и разработанных Социалистической партией Украины.

Об этом идет речь в его заявлении, переданном УНИАН пресс-службой СПУ.

Он отмечает, что “Юлия ТИМОШЕНКО привораживает избирателей, занимаясь плагиатом идей в законотворчестве. Сегодняшняя попытка блокировать трибуну со стороны фракции БЮТ, а в первую очередь, она является инициатором, свидетельствует об откровенном популизме лидерки БЮТ в законотворчестве и ее постоянном заигрывании с избирателями”.

И.БОНДАРЧУК утверждает, что “Юлия Владимировна не предлагает ничего нового” для социальной защиты населения от повышения размеров коммунальных тарифов. “Рассмотрение Верховной Радой Украины 9 февраля текущего года законопроекта о внесении изменений в Закон Украины "О жилищно-коммунальных услугах" было в этом плане показательным”, - отметил депутат. “Основные идеи этого законопроекта об ограничении предельных расходов населения на оплату жилищно-коммунальных услуг 20 процентами доходов, а также о запрещении повышать тарифы в жилищно-коммунальной сфере более высокими темпами, чем рост средней заработной платы, были заимствованы как раз из законодательных инициатив народных депутатов - членов фракции Социалистической партии Украины”, - заявляет И.БОНДАРЧУК.

По его словам, “в частности, закрепить законом механизм субсидий для малообеспеченных граждан раньше Ю.ТИМОШЕНКО предложил социалист Михаил МЕЛЬНИЧУК. Его законопроектом о внесении изменения в Закон Украины "О жилищно-коммунальных услугах" об ограничении платы за жилищно-коммунальные услуги 12 процентами совокупного дохода семьи предусматривается установить, что для малообеспеченных граждан с уровнем доходов, меньше прожиточного минимума, сумма платы за жилищно-коммунальные услуги в пределах определенных соответствующим органом норм, не может превышать 12 процентов совокупного дохода семьи. Вместе с тем, предлагается из бюджета возмещать разницу между ценами (тарифами) на жилищно-коммунальные услуги и 12 процентами совокупного дохода такой семьи в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины”.

И.БОНДАРЧУК также утверждает, что Ю.ТИМОШЕНКО “позаимствовала и идеи введения моратория на повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги в размерах, превышающих темп роста реальных доходов населения. Народные депутаты-социалисты Николай РУДЬКОВСКИЙ и Василий ПОЛЯКОВ еще в начале августа прошлого года внесли на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект о запрещении повышения цен (тарифов) на жилищно-коммунальные услуги в размерах, превышающих темп роста реальных доходов населения”.

По мнению председателя парламентского Комитета по вопросам социальной политики и труда, “чувствуя важность для подавляющего большинства граждан Украины темы тарифов, Блок Юлии Тимошенко преднамеренно нагнетает ситуацию, ради рекламы своей политической силы предпринимает неконструктивные, необоснованные, хотя, возможно, внешне привлекательные шаги”.

Кроме того, И.БОНДАРЧУК сообщает, что фракция Социалистической партии Украины поддерживает предложение о включении в повестку дня ВР рассмотрение проекта постановления №2640 (автор – народный депутат Николай КРАВЧЕНКО), вносящего изменения и дополнения в постановление "Об образовании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам проверки ситуации с обеспечением природным газом украинских потребителей, расчетами за поставленный природный газ и возможными нарушениями действующего законодательства на энергетическом рынке Украины". Постановление предусматривает расширить полномочие действующей ВСК с целью осуществления ею проверки обоснования списания долгов корпорации “Единые энергетические системы Украины” и хозяйственной деятельности “Украинского газотранспортного консорциума”, которые были посредниками на рынке газа.