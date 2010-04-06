Милиция задержала подозреваемого в «минировании» вокзала в Бахчисарае

Сотрудники милиции задержали мужчину, подозреваемого в ложном сообщении о взрывном устройстве на железнодорожном вокзале в Бахчисарае 5 апреля.

«Им оказался 36-летний житель Бахчисарайского района, по предварительным данным, страдающий психическими отклонениями», - говорится в сообщении пресс-службы крымской милиции, текст которого передан УНИАН.

Прокуратура возбудила уголовное дело по признакам статьи «заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности».

«Назначена экспертиза на предмет вменяемости подозреваемого», - отметили правоохранители.

Как сообщал УНИАН, звонок о заложенном на вокзале Бахчисарая взрывном устройстве поступил во второй половине дня 5 апреля. Он оказался ложным - милиционеры взрывчатку не нашли.