В Венеции Пинчук арендует палаццо XVI века с садом и причалом

Представлять Украину на 52-й Международной выставке современного искусства в Венеции (La Biennale di Venezia), которая будет проходить с 7 июня по 21 ноября 2007 года, Министерство культуры и искусств доверило одному из самых крупных центров современного искусства в Восточной Европе - PinchukArtCentre. Комиссаром украинского павильона на Венецианском биеннале Минкульт назначил президента PinchukArtCentre и директора Центра современного искусства BALTIC (Великобритания) Питера Дорошенко, сообщает газета "Факты".

По словам комиссара, крупнейшие страны мира поручают представлять на престижных международных выставках свои достижения в современном искусстве ведущим культурным институциям. "В Украине такой институцией стал PinchukArtCentre", - подчеркнул Дорошенко.

Тема украинской выставки в Венеции - "Поэма о внутреннем море" - перекликается с идеей и образами художественного фильма "Поэма о море", созданного по сценарию украинского режиссера Александра Довженко. Американец украинского происхождения Дорошенко, который последние 12 лет внимательно отслеживает развитие современного украинского арта, считает, что искусство способно сделать Украину сильнее. "Мы хотим сделать выставку такой, чтобы сказали: украинцы - лучшие", - подчеркнул комиссар украинского павильона.

Однако, по словам кураторов выставки, учитывая, что мы все-таки живем в XXI веке, взгляд на современного украинца и Украину должен соответствовать времени. Именно поэтому акцент будет сделан не на этническое наследие украинской культуры, а на саму современную Украину через актуальные формы современного искусства. Основной частью выставки станут фото- и видеоинсталляции.

К тому же место, где будет представлена экспозиция, один из старейших в Венеции Palazzo Papadopoli, будет выгодно отличаться от других выставок, которые в большинстве своем расположены только внутри зданий. "Мы выбрали палаццо возле воды, со своим причалом и внутренним садом. Внутри палаццо на первом и втором этажах планируются фото- и видеоинсталляции, в садике возле палаццо будет представлена скульптура, а на воде - лодка, созданная одним из художников", - добавил Питер Дорошенко.