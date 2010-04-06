В Ялте взорвалась насосная станция горводоканала

В Ялте сегодня в 4.15 произошел взрыв в одноэтажном здании операторской по запуску насосов чистой воды Крымского республиканского предприятия водоканализационного хозяйства Южного берега Крыма.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУ МЧС Украины в АРК, помещение предназначено для подачи воды в центр Ялты в автоматическом режиме.

Во время аварии в помещении предположительно находился оператор. Пока он не обнаружен. Здание разрушено частично.

Создан оперативный штаб по ликвидации чрезвычайного происшествия под руководством начальника ГУ МЧС Украины в АРК, генерал-майора службы гражданской защиты Александра МАЗИЛИНА. На месте работает личный состав МЧС, представители водоканала города, бригада горгаза, скорая помощь, оперативная группа МВД.

Работы по разбору завала выполняют работники МЧС с помощью шанцевого инструмента и средств малой механизации.

В данный момент подача воды осуществляется по резервному трубопроводу. Причина взрыва устанавливается.