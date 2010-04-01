В Киеве 14-летний парень ножом убил 12-летнюю девочку

В Киеве 14-летний подросток ножом убил свою 12-летнюю знакомую, нанеся ей 14 ударов в шею и живот.

Как сообщил УНИАН начальник Центра общественных связей ГУ МВД Украины в Киеве Владимир ПОЛИЩУК, информация о преступлении поступила в милицию вчера в 20.25. Тело девочки было обнаружено на 4-м этаже в подъезде одного из домов на ул. Тираспольской в Подольском районе.

Сразу же на место происшествия прибыли сотрудники милиции, в частности, непосредственно начальник столичного главка Алексей КРИКУН, сотрудники УБОП, службы по делам несовершеннолетних, эксперты, кинологи и др.

По словам В.ПОЛИЩУКА, уже сегодня в час ночи был задержан подозреваемый - 14-летний парень, живущий рядом с домом убитой девушки.

Предварительно он объяснил, что убил свою знакомую из-за нанесенной ему обиды, в частности, из-за того, что она ударила его ногой в пах.

В квартире подростка изъяты вещественные доказательства, в частности, окровавленную куртку и кроссовки. Орудие убийства он выбросил, его сейчас ищут.

Как отметил В.ПОЛИЩУК, парень из нормальной семьи, в школе характеризовался положительно.

В настоящее время против него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины.