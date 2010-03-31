Оппозиционное правительство Украины в ближайшее время посетит Брюссель
23:04, 31 марта 2010Общество
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В рамках программы обмена
Оппозиционное правительство в ближайшее время посетит Брюссель для ознакомления с деятельностью оппозиционных правительств в Европе.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня по завершении заседания оппозиционного правительства заявил премьер-министр оппозиционного правительства, народный депутат из БЮТ Сергей СОБОЛЕВ.
«Визит состоится в рамках программы обмена», - сказал С.СОБОЛЕВ.
По его словам, оппозиционное правительство Украины ознакомится, каким образом происходит деятельность оппозиционных правительств в Европе.
По словам С.СОБОЛЕВА, визит состоится до конца текущей сессии.
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