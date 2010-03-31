Оппозиционное правительство Украины в ближайшее время посетит Брюссель

Оппозиционное правительство в ближайшее время посетит Брюссель для ознакомления с деятельностью оппозиционных правительств в Европе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня по завершении заседания оппозиционного правительства заявил премьер-министр оппозиционного правительства, народный депутат из БЮТ Сергей СОБОЛЕВ.

«Визит состоится в рамках программы обмена», - сказал С.СОБОЛЕВ.

По его словам, оппозиционное правительство Украины ознакомится, каким образом происходит деятельность оппозиционных правительств в Европе.

По словам С.СОБОЛЕВА, визит состоится до конца текущей сессии.