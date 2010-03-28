Задержан грузовик с 16 тоннами спирта

Сотрудники милиции задержали в городе Стрый Львовской области грузовой автомобиль, которым нелегально перевозили 16 тонн спирта.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины во Львовской области.

Нелегальный груз привезли из другой области, и все 16 тонн спирта предназначались одному покупателю, который должен был разделить товар на несколько партий, одну из которых планировал переправить за границу, говорится в сообщении.

Эксперты подсчитали, что стоимость изъятого спирта превышает 0,5 млн. грн. В настоящее время оперативники устанавливают источник его происхождения.

По данному факту уже возбуждено уголовное дело за незаконную транспортировку с целью сбыта подакцизных товаров (ч.1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины).