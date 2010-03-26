Запорожские коммунисты шифруются, где поставят Сталина

Запорожская мэрия не выделяла Коммунистической партии Украины землю для установки памятника Сталину.

Как сообщил УНИАН Сергей ГЛАДЧЕНКО - заместитель мэра Запорожья, курирующий земельные вопросы, "никакого официального обращения - заявления о выделении земли для возведения памятника И.Сталину на территории Запорожья, в мэрию не поступало. Соответственно - городская земля не выделялась".

В то же время С.ГЛАДЧЕНКО отметил, что для реализации проекта Запорожского обкома КПУ в решении о выделении земли необходимости нет.

"Это может быть не памятник, а объект малой архитектурной формы, и в качестве такового может быть установлен не на землях общины, а на участке, находящемся, например, в частной собственности", - сообщил С.ГЛАДЧЕНКО.

В Запорожском обкоме КПУ использование именно такой схемы установки "памятника И.Сталину" подтвердили.

Как сообщил УНИАН секретарь Запорожского обкома КПУ Александр ЗУБЧЕВСКИЙ, "установка памятника будет проводиться в рамках Конституции и законов Украины, а для решения о выделении земельного участка нам для этого не понадобится".

По неофициальным данным, силуминовую полуфигуру И.Сталина на красном граните планируется установить на прилегающей территории Запорожского обкома КПУ.

Официальных данных о месте размещения памятника Запорожский обком КПУ не предоставляет.

Как сообщал УНИАН, к 9 мая 2010 г. Запорожский обком КПУ намерен установить в Запорожье первый за время независимости Украины памятник Сталину.

По словам секретаря Запорожского обкома КПУ Александра ЗУБЧЕВСКОГО, "памятник И.Сталину - генераллисимусу, под руководством которого была одержана великая победа над немецко-фашистскими захватчиками" будет установлен в Запорожье в преддверии 9 мая по просьбе ветеранов Великой отечественной войны и участников боевых действий 1941-1945 г.г.

Полуфигуру И.Сталина из силумина изготавливает киевский художник, имени которого коммунисты не называют, отмечая лишь, что скульптор - сторонник идей КПУ и потому часть работ делает бесплатно. Для установки памятника собрано 35 тыс. грн. По словам А.ЗУБЧЕВСКОГО, это большая часть необходимой суммы.