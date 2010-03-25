Азаров: Россия, которая строит обходные пути, еще может заколебаться

Россия позитивно относится к идее создания консорциума для модернизации газотранспортной системы (ГТС) Украины и готова вкладывать средства, сообщил премьер-министр РФ Владимир Путин по итогам встречи с Николаем Азаровым.

"Мы готовы над этим работать. Мы реализуем "Южный поток" и "Северный поток", конечно, это снижает наш интерес, но он еще есть, и если идея будет конструктивно оформлена, готовы выделять средства. Это предмет наших переговоров", - сказал Путин.

По его словам, Россия реализует проекты альтернативных газотранспортных систем не для того, чтобы обойти Украину, а чтобы создать дополнительные мощности для поставок газа в Европу.

Украинский премьер-министр, в свою очередь, подчеркнул, что идея газотранспортного консорциума абсолютно выгодна и России, и Украине, и Европе. "Россия, которая строит обходные пути, еще может заколебаться, надо ли ей в нем участвовать, а нам эта идея выгодна", - сказал Азаров.