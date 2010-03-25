Янукович ждет профессиональных действий в сфере АПК

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ провел рабочую встречу с вице-премьер-министром Виктором СЛАУТОЙ и министром аграрной политики Николаем ПРИСЯЖНЮКОМ.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президент отметил, что ждет от профильных министров профессиональных действий для улучшения ситуации в отечественном агропромышленном комплексе, предоставления помощи селу. «Мы должны использовать все возможности, чтобы поднять уровень производства в АПК, чтобы те, кто работает на селе, почувствовали – государство заботится о них», – отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Глава государства выразил обеспокоенность возможностью резкого роста цен на горюче-смазочные материалы в период весенне-полевых работ и поручил правительству изыскать возможность не допустить этого. Соответствующая работа, по словам Президента, должна быть проведена как с отечественными нефтеперерабатывающими заводами, так и с импортерами топлива, по результатам которой должен быть подписан соответствующий меморандум.

Вице-премьер-министр В.СЛАУТА проинформировал Президента, что, по прогнозам, из 10 млн. га посеянных озимых около 20-25% придется пересевать. Больше всего это касается Харьковской, Полтавской и Киевской областей. Он также сообщил, что в 16 регионах уже начались полевые работы.

Во исполнение поручения Президента завершается разработка первоочередных антикризисных мер для аграрного сектора, отметил В.СЛАУТА. В первую очередь, речь идет о доступности кредитов для сельхозпроизводителей, а именно – о возможности частично компенсировать высокие банковские ставки.

Министр аграрной политики Н.ПРИСЯЖНЮК проинформировал главу государства о ходе разработки программы системных реформ в АПК. «Мы видим, что потенциал АПК, при условии удачных подходов и достойных мотиваций, позволяет увеличить валовой продукт в 4-5 раз», – сказал министр. «Для этого необходимо утвердить приоритетные направления развития АПК, которые станут локомотивом агропромышленного комплекса, обеспечат продовольственную безопасность и позволят выйти на внешние рынки», – сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.