Ватикан исследует заявления боснийцев о ежедневных явлениях Богоматери

Ватикан заявил о создании комиссии, которая должна исследовать заявления о ежедневных явлениях Богоматери жителям города в Боснии и Герцеговине.

Как сообщает Би-Би-Си, впервые шестеро детей из города Меджугорье заявили, что им явилась Дева Мария, еще в 1981 году. Но Римско-католическая церковь еще не определилась со своей оценкой этого явления. Почти 30 лет Дева Мария ежедневно является в боснийском Меджугорье. Дева Мария одета иногда в серые одеяния, иногда в золотые - на облаке и в короне из звезд.

Ватикан заявил, что формирует комиссию из 20 человек для расследования этих "явлений".

В июне 1981 года шестеро детей сообщили, что видели Богоматерь, которая с тех пор является регулярно и на хорватском языке говорит: "Я пришла сюда, потому что здесь много настоящих верующих. Хочу быть с вами, чтоб обратить в веру и примирить мир". Каждому появлению Богоматери предшествуют три вспышки света, во время которых голоса людей стихают.

Комиссия Ватикана должна подготовить отчет для Конгрегации вероучения.

Между тем, Меджугорье уже посетили 30 миллионов паломников.