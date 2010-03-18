У Азарова готовят к приватизации три банка

Кабинет министров Украины готовит к приватизации три банка, которые были национализированы в последнее время.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО в ходе VI ежегодной инвестиционной конференции в Киеве.

«Мы готовим к приватизации три банка, которые были куплены государством», – сказал С.ТИГИПКО.

Он подчеркнул, что сегодня в правительстве есть четкое понимание того, что деньги из госбюджета, которые были вложены в эти банки, должны быть возвращены государству.

Справка УНИАН. 10 июня 2009 года Кабинет Министров Украины принял решение о рекапитализации трех негосударственных коммерческих банков – «Укргазбанка», «Родовид Банка» и банка «Киев».

Министерство финансов выпустило облигации внутреннего государственного займа на сумму 9,57 млрд. грн. и зачислил их в уставные капиталы «Укргазбанка», «Родовид Банка» и банка «Киев». В частности, «Родовид Банк» получил в капитал 2,8 млрд. грн., банк «Киев» – 3,6 млрд. грн. и «Укргазбанк» – 3,1 млрд. грн.

В июле 2009 года Минфин стал владельцем 99,9721% акций «Родовид Банка». Доля государства в капитале «Укргазбанка» составила 84,21%. В капитале банка «Киев» государству принадлежит 99,93%.