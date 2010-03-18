НБУ: рост инфляции обусловлен ростом цен на продукты питания

В основном рост индекса потребительских цен (ИПЦ) обусловлен значительно большим удорожанием продуктов питания (3,5% за месяц, 6,8% с начала года), чем обычно определяется сезонностью (в феврале сезонный фактор составил 0,4%). Об этом говорится в аналитической записке «Анализ инфляции», размещенной на сайте Национального банка Украины.

Нацбанк отмечает, что непродолжительный шок со стороны предложения (по отдельным группам продовольственных товаров) привел к высокой потребительской инфляции второй месяц подряд (1,9% в феврале и 3,8% с начала года). Годовая инфляция выросла до 11,5% по сравнению с 11,1% в январе.

Весомая часть месячной инфляции была сформирована ростом цен на сырые продукты (1,1 п. п.), в основном овощи.

По данным НБУ, рост цен на другие продовольственные товары, процесс определения цен которых в значительной степени регулируется административно (в частности сахар – 17,8% за месяц), определил значительное влияние административной составляющей на месячное изменение ИПЦ – 0,3 п.п. В целом рост небазовой инфляции, которая включает вышеуказанные компоненты, в феврале составил 3,5% (вклад в рост ИПЦ за месяц – 1,4 п.п.), 6,8% с начала года.

Низкая волатильность обменного курса гривни, обеспеченная в первую очередь благодаря действиям НБУ, умеренно снижала инфляционные ожидания и способствовала уменьшению импортированной инфляции. Вместе с более низким, чем равновесное значение, совокупным спросом данные факторы сдерживали рост базового ИПЦ (0,8% за месяц – 0,5 п.п. вклад в ИПЦ). В годовом измерении базовая инфляция продолжала снижаться (с 12,6% в январе к 10,5% февраля), что отражает сдерживающий характер монетарной политики по отношению к инфляции.

НБУ отмечает, что учитывая ограничивающее влияние фискальной и монетарной политики на инфляцию, а также на все еще низкую потребительскую активность, вероятность роста инфляционного давления со стороны спроса является низкой. «При этом остается достаточно значительной неопределенность относительно параметров нового бюджета, который может существенно влиять на последующую динамику инфляции» - говорится в аналитической записке НБУ.

Цены на продукцию отечественного производства в результате определенного восстановления мирового спроса продолжали расти – индекс цен производителей вырос на 1,9% за месяц и 16,4% в годовом измерении.