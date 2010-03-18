Для отмены звания Герой Украины Бандере и Шухевичу нет оснований

Для отмены звания "Герой Украины" Степану Бандере и Роману Шухевичу нет ни исторического, ни морального, ни юридического права, а подобное решение может нанести непоправимый вред интересам Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом идет речь в обращении депутатов Ровенского областного совета к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, в котором они просят главу государства не допустить отмены указа его предшественника Виктора ЮЩЕНКО о присвоении лидеру ОУН С.Бандере звания Герой Украины.

После дискуссий на этот счет на внеочередной сессии облсовета, в частности, по настоянию экс-губернатора Ровенской области Романа ВАСИЛИШИНА из текста обращения было вычеркнуто высказывание о предательстве национальных интересов Украины со стороны В.ЯНУКОВИЧА, если он лишит С.Бандеру этого звания.

Созыв внеочередной сессии инициировала фракция Украинской народной партии в облсовете, который поддержали фракции БЮТ и «Нашей Украины». Перед началом сессии активисты УНП провели митинг под стенами облсовета, на который собралось около 100 горожан.

Кроме обращения к Президенту Украины, депутаты облсовета приняли два обращения в защиту С.Бандеры, которые адресованы Европарламенту и Президенту Польши Леху КАЧИНСКОМУ и польским евродепутатам.

В частности, в обращении к Европарламенту говорится: «Как полномочный представительский орган местного самоуправления края, где зародилась Украинская повстанческая армия и большинство населения было охвачено повстанческим движением, мы поддерживаем присвоение Степану Бандере звания Героя Украины и обращаемся к европарламентариям с требованием пересмотреть свою резолюцию от 25 февраля 2010 года и отменить пункт 20, справедливо считая его порочным и дискредитирующим идею украинского национального освободительного движения, не учитывающим современных исторических исследований и оскорбляющим чувства миллионов украинцев, которые за свое стремление к свободе и независимости подвергались преследованиям и репрессиям».

Депутаты Ровенского облсовета отмечают, что в этой резолюции Европарламент безосновательно обвиняет ОУН и С.Бандеру в сотрудничестве с фашистской Германией. В обращении также содержится цитата из приказа Гитлера: «Все активисты движения Бандеры должны быть немедленно арестованы и после обстоятельного допроса тайно уничтожены как грабители».

В обращении облсовета к Л.КАЧИНСКОМУ и польских депутатам Европарламента говорится о том, что осуждением польским Президентом указа В.ЮЩЕНКО о присвоении звания Героя Украины С.Бандере «является злостной и безосновательной клеветой на украинского исторического деятеля, борца за независимость Украины». Депутаты облсовета считают, что Президент Польши однобоко навязывает всей Европе свое «тенденциозное виденье освободительных движений украинцев».

В этом обращении также говорится, что ОУН и С.Бандера были борцами против польского империализма, и для достижения независимости Украины использовали вооруженную силу, но «это был ответ на насилие над украинским народом со стороны Армии Краевой». Депутаты обращают внимание на то, что «польскими вооруженными формированиями, в частности Армией Краевой, что поставила себе целью возобновление Великой Польши в довоенных границах, было пролито немало украинской крови на Волыни, в Галичине, а также на этнических украинских землях в Закерзонне».

Депутаты Ровенского облсовета также поддержали обращение депутатов других областных советов к Президенту, Верховной Раде и Кабинету министров с просьбой освободить от должности министра образования и науки Дмитрия ТАБАЧНИКА.

За эти обращения проголосовали 43 депутата облсовета из 47, зарегистрированных в зале (всего Ровенский облсовет насчитывает 80 депутатов). Не голосовали или не принимали участия в сессии облсовета почти в полном составе фракции Партии регионов, СПУ и Народной партии.