Подтверждена вспышка птичьего гриппа вблизи границы с Украиной

В Румынии подтверждена вспышка птичьего гриппа на птичьей ферме вблизи границы с Украиной.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщила 16 марта пресс-служба Еврокомиссии.

Согласно сообщению, Еврокомиссия утвердила решение румынской власти об определении зоны риска в коммуне Летеа в округе Тульча в дельте Дуная.

Вспышка птичьего гриппа H5N1 была зафиксирована на одной из птицефабрик и подтверждена румынской национальной лабораторией.

Румыния сразу после подтверждения ввела необходимые предупредительные меры, которые включают в себя уничтожение птиц на пораженной фабрике, установление защитной зоны в радиусе трех километров и зоны усиленного осмотра в радиусе 10 км.

Последний случай птичьего гриппа, зафиксированный в ЕС, произошел в марте 2009 года, когда птичий грипп был обнаружен у диких уток в Германии.