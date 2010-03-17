На Запорожской кондитерской фабрике забастовка

Сотрудники Запорожской кондитерской фабрики сегодня вышли на забастовку, которая проводится коллективом под стенами ОАО "ЗКФ" на ул. Артема в Жовтневом районе Запорожья.

Как рассказали УНИАН сами бастующие, причина проведения забастовки - невыплата заработной платы за последние 3 месяца.

"Мы требуем выплатить зарплату за эти месяцы и выплатить неустойку в размере 2/3 зарплаты за вынужденный простой, в январе и феврале, когда мы работали всего неделю", - заявил участники забастовки.

По их словам, это уже вторая забастовка за последние 2 недели. Во время первой руководство предприятия пообещало погасить задолженность по выплате заработной платы до 10 марта, однако денег люди так инее получили. Сегодня руководители ЗКФ к участникам забастовки не вышли. Связаться с руководством предприятия по телефону так же не предоставляется возможным - служебные телефоны директора ЗКФ и его приемной не отвечают.

В Запорожской облгосадминистрации УНИАН сообщили, что задолженность на ЗКФ действительно есть и руководство фабрики видит причины ее появления в невозврате порядка 5 млн. грн. НДС.

"Действительно Запорожская кондитерская фабрика имеет проблемы по возврату НДС, но такие же проблемы сейчас и многих других предприятий региона, однако не выплачивают заработную плату своим сотрудникам только из них только единицы", - сообщил зампредседателя Запорожской ОГА Александр СИН.

Справка УНИАН. ОАО "Запорожская кондитерская фабрика" создана в 1945 году и специализируется на производстве кондитерской продукции - конфеты, печенье, вафли, халва. На фабрике работает около 1250 человек. По состоянию на конец 2009 г. контрольный пакет акций (84,72% "Запорожской кондитерской фабрики" принадлежит Страховой компании "Захiд-Резерв", через которую известный запорожский бизнесмен Игорь ДВОРЕЦКИЙ владеет пакетом комбината "Запорожсталь", а также "Индустриалбанка".