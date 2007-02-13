Самый коррумпированный закон из всех существующих

Генеральный директор Мариупольского меткомбината им. Ильича Владимир БОЙКО считает закон о возврате НДС – "самым коррумпированным из всех существующих".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Мариуполе.

При этом В.БОЙКО отметил, что с возвратом НДС в целом на комбинате "все в порядке", однако одновременно подверг закон об НДС резкой критике.

"Это признают все, и можно привести немало примеров по созданию фиктивных фирм для незаконного возмещения НДС", – подчеркнул В. БОЙКО.

Как отметил руководитель ММК им. Ильича, возврат средств по НДС происходит сейчас в сроки от 75 до 90 суток, а должен осуществляться в течение месяца. В.БОЙКО выразил убеждение, что это позволило бы сэкономить значительное количество оборотных средств.