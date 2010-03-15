Госкомиссия предлагает фондовым биржам обезопасить рынок

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку предложила фондовым биржам заключить меморандум о корректной работе на рынке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на прошлой неделе журналистам член ГКЦБФР Николай БУРМАКА после совещания с представителями украинских фондовых бирж.

По его словам, целью заключения данного соглашения является обезопасить фондовый рынок от «необдуманных шагов», которые могли негативно повлиять, в первую очередь, на работу институтов совместного инвестирования, негосударственных пенсионных фондов, банков и пр.

Как отметил Н.БУРМАКА, биржам, в частности, предложено приостанавливать торги в случае появления ценовой нестабильности, а также рассчитывать биржевой курс ценных бумаг лишь при осуществлении по ним торгов.

По словам члена ГКЦБФР, все замечания, как комиссии, так и представителей бирж, планируется доработать и формализировать в совместном меморандуме.